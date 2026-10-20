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Опубликовано 20 октября, 23:20

Силы ПВО отразили атаку трёх беспилотников на Москву 20 октября

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили три беспилотника, которые направлялись к Москве. На местах падения обломков работают сотрудники экстренных служб. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Атаку отразили подразделения противовоздушной обороны. После уничтожения воздушных целей к местам падения фрагментов направили специалистов экстренных служб.

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Ранее сообщалось, что российские средства ПВО за 12 часов уничтожили 90 украинских беспилотников над регионами страны и Чёрным морем. По информации Министерства обороны РФ, военные отражали атаки 20 октября с 08:00 до 20:00 по московскому времени. Беспилотники обнаружили над Брянской, Белгородской, Курской и Воронежской областями. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. В ведомстве уточнили, что все 90 уничтоженных аппаратов относились к беспилотникам самолётного типа.

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Антон Голыбин
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