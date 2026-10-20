Хинштейн: Над Курской областью за сутки сбили 143 украинских БПЛА

Над Курской областью за сутки уничтожили 143 украинских беспилотника различных типов. Ещё 79 раз ВСУ обстреляли отселённые приграничные районы из артиллерии. Такие данные привёл губернатор Александр Хинштейн в своём канале в мессенджере MAX.

Сводка охватывает период с 09:00 19 октября до 09:00 20 октября. Помимо артиллерийских ударов, украинские дроны 28 раз атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

Повреждения зафиксировали в Рыльском районе. В деревне Тереховка пострадали фасад, крыша и остекление мастерской. В деревне Воронок повреждена кровля зернохранилища, а в Новоивановке — здание.

Несмотря на многочисленные удары, жертв удалось избежать. «Погибших и пострадавших нет», — уточнил глава региона.

Ранее Life.ru сообщал об атаке украинского беспилотника на сахарный завод в Курской области, при которой пострадала 56-летняя женщина. У неё диагностировали акубаротравму и повреждение головы. Дрон также повредил фасад и окна административного здания предприятия.