В Ленобласти начали оценивать ущерб домам после атак БПЛА ВСУ

В Ленинградской области межведомственная комиссия приступила к обследованию домов, повреждённых в результате атак украинских беспилотников. По итогам проверок специалисты подготовят заключения, необходимые для решения вопроса о выплатах на восстановление имущества, сообщили в областном правительстве.

Первые обследования прошли в Гатчине. Заявки также поступили из Свердловского поселения Всеволожского района, Гостилицкого и Низинского поселений Ломоносовского района. Вице-губернатор региона Евгений Барановский пояснил, что комиссия должна установить характер повреждений и определить, какая помощь нужна жителям.

Собственникам пострадавшего жилья необходимо обратиться в администрацию своего муниципального образования. Местные власти направят заявку на обследование, после которого будет решаться вопрос о выделении средств.

Ранее Life.ru писал, что 18 октября в Ленобласти после массированной атаки беспилотников восстанавливают повреждённые жилые дома, энергетические объекты и коммунальные сети. Всего, по уточнённым данным губернатора Александра Дрозденко, силы ПВО сбили над регионом 145 БПЛА. Несмотря на последствия налёта, работа основных систем жизнеобеспечения сохранена, а пострадавшим жителям обещаны компенсации. Одним из повреждённых объектов стала подстанция «Восточная».