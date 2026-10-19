В Ленобласти вернули свет всем жителям Янино после атаки БПЛА

В посёлке Янино Ленинградской области восстановили электроснабжение после массированной атаки беспилотников 18 октября. По состоянию на 08:00 понедельника все жилые дома и организации вновь подключены к сети, сообщили в региональном комитете по топливно-энергетическому комплексу.

Из-за ночного налёта в населённом пункте произошла авария на энергообъектах. Без электричества остались около 20 тысяч человек, проживающих в 50 многоквартирных домах.

Восстановительные работы продолжались в течение воскресенья. К середине дня энергетики вернули электроснабжение по постоянной схеме примерно двум третям жителей, также удалось возобновить работу котельной.

Несмотря на официальное сообщение о полном восстановлении подачи электричества, утром 19 октября жители отдельных домов продолжали жаловаться на отсутствие света. В частности, сообщения поступали с улицы Тюльпанов и из жилых комплексов на соседних улицах.

В областном комитете по ТЭК рекомендовали жителям, у которых сохраняются перебои, обращаться в Ситуационный центр Ленинградской области по вопросам энергетики. Специалисты совместно с управляющими компаниями проверят проблемные адреса. Для контроля восстановления коммунальных ресурсов в Янино также направят специальную комиссию.

Ранее Life.ru сообщал об отключении двух трансформаторных подстанций в Янино после атаки БПЛА. Тогда без света оказались жители десятков домов. Всего, по уточнённым данным региональных властей, за ночь над Ленинградской областью уничтожили 145 беспилотников.