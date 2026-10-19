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Регион
Опубликовано 19 октября, 12:43

Женщину с тремя детьми выписали после атаки БПЛА в Ленобласти

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRIYA2025

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PRIYA2025

Женщина и трое детей, пострадавших при атаке беспилотников во Всеволожском районе Ленинградской области, больше не нуждаются в стационарном лечении. Всех четверых выписали из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Семья находилась под наблюдением врачей после пожара, возникшего в жилом доме во время атаки БПЛА. При этом последствия происшествия для жильцов пока устранены не полностью. Семью, чья квартира получила наиболее серьёзные повреждения, временно поселили в гостинице.

Ранее из подъезда, где произошло возгорание, вывели жителей восьми квартир. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения, однако сейчас он уже прекратил работу.

Повреждения обнаружили и в школе деревни Разметелево. В здании выбило стёкла, на их замену направят деньги из резервного фонда.

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ленобласти увеличилось до 10
Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ленобласти увеличилось до 10

Ночью 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По уточнённым данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 145 БПЛА. В результате налёта пострадали жилые здания, автомобили и объекты энергетики.

Больше новостей об атаках беспилотников, повреждениях инфраструктуры и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Полина Никифорова
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