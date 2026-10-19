Женщину с тремя детьми выписали после атаки БПЛА в Ленобласти

Женщина и трое детей, пострадавших при атаке беспилотников во Всеволожском районе Ленинградской области, больше не нуждаются в стационарном лечении. Всех четверых выписали из больницы, их состояние оценивается как удовлетворительное. Об этом сообщает 47news со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Семья находилась под наблюдением врачей после пожара, возникшего в жилом доме во время атаки БПЛА. При этом последствия происшествия для жильцов пока устранены не полностью. Семью, чья квартира получила наиболее серьёзные повреждения, временно поселили в гостинице.

Ранее из подъезда, где произошло возгорание, вывели жителей восьми квартир. Для эвакуированных организовали пункт временного размещения, однако сейчас он уже прекратил работу.

Повреждения обнаружили и в школе деревни Разметелево. В здании выбило стёкла, на их замену направят деньги из резервного фонда.

Ночью 18 октября Ленинградская область подверглась массированной атаке беспилотников. По уточнённым данным губернатора Александра Дрозденко, над регионом сбили 145 БПЛА. В результате налёта пострадали жилые здания, автомобили и объекты энергетики.