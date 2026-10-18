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Регион
Опубликовано 18 октября, 12:08

Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ленобласти увеличилось до 10

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пятеро детей и две женщины госпитализированы после атаки беспилотников на Ленинградскую область 18 октября. Всего медицинская помощь потребовалась десяти жителям региона, сообщили в областном комитете по здравоохранению.

У пострадавших обнаружили признаки воздействия угарного газа. Три человека отказались от госпитализации. Состояние всех обратившихся за помощью медики оценивают как относительно удовлетворительное. В комитете информационной политики Ленобласти подтвердили, что во Всеволожском районе врачи осмотрели десять человек.

Жильцам понадобилась помощь после пожара, который начался из-за падения обломков беспилотника на жилой дом. Life.ru сообщал о госпитализации четырёх человек и масштабных последствиях атаки БПЛА на Ленинградскую область.

В Ленобласти сообщили о состоянии матери и троих детей после крупнейшей атаки БПЛА
В Ленобласти сообщили о состоянии матери и троих детей после крупнейшей атаки БПЛА
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Андрей Бражников
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