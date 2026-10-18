Число пострадавших из-за атаки БПЛА в Ленобласти увеличилось до 10

Пятеро детей и две женщины госпитализированы после атаки беспилотников на Ленинградскую область 18 октября. Всего медицинская помощь потребовалась десяти жителям региона, сообщили в областном комитете по здравоохранению.

У пострадавших обнаружили признаки воздействия угарного газа. Три человека отказались от госпитализации. Состояние всех обратившихся за помощью медики оценивают как относительно удовлетворительное. В комитете информационной политики Ленобласти подтвердили, что во Всеволожском районе врачи осмотрели десять человек.