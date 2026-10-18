В Ленобласти сообщили о состоянии матери и троих детей после крупнейшей атаки БПЛА

Жизни женщины и троих детей, доставленных в больницу после атаки 145 беспилотников на Ленинградскую область, ничего не угрожает. Пациенты остаются под наблюдением врачей, однако опасений за их состояние нет. Об этом сообщил председатель регионального комитета информационной политики Никита Донцов.

По словам представителя областных властей, медицинскую помощь оказали десяти людям из двух семей. Взрослые, которым не требовалось лечение в стационаре, решили остаться дома, поскольку чувствовали себя удовлетворительно. Детей же госпитализировали вместе с матерью в качестве меры предосторожности.

Напомним, во Всеволожском районе фрагменты сбитого беспилотника упали на жилое здание, спровоцировав пожар. После происшествия женщину и троих несовершеннолетних отправили в медицинское учреждение с подозрением на отравление угарным газом. Серьёзной опасности для их здоровья не выявлено, пишет ТАСС.