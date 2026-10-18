Дроны ВСУ продолжают атаковать Ленобласть, сбиты уже 144 воздушные цели
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В Ленинградской области после падения обломков беспилотников загорелись два жилых дома в садоводческих товариществах. За время массированной атаки российские средства противовоздушной обороны уничтожили уже 144 воздушные цели. О новых последствиях налёта сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
Возгорания произошли в Кировском районе, на территориях СНТ «Темп» и «Восход-2». По предварительным сведениям, причиной пожаров стали фрагменты сбитых дронов, упавшие на частные постройки.
Несмотря на повреждения зданий, обошлось без пострадавших. Информации о масштабах разрушений пока не поступало. На местах происшествий работают экстренные службы, специалисты устраняют последствия атаки.
Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотников на многоквартирные дома в Гатчине и Всеволожском районе. Тогда число уничтоженных воздушных целей достигало 135. В результате одного из пожаров женщину и троих детей госпитализировали с признаками отравления угарным газом. Кроме того, в Новоселье оказались повреждены 55 автомобилей, а тысячи жителей временно остались без электричества.