В Курской области БПЛА атаковал сахарный завод: ранена женщина
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В Курской области беспилотник атаковал территорию сахарного завода в посёлке имени Куйбышева Рыльского района. В результате пострадала 56-летняя женщина, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
По его словам, у женщины диагностировали акубаротравму и травму головы. Она самостоятельно обратилась за медицинской помощью. После осмотра врачи оказали ей необходимую помощь и оставили под амбулаторным наблюдением.
Также в результате удара повреждены фасад и остекление административного здания на территории предприятия.
Ранее Life.ru писал об отражении масштабного налёта, во время которого более 600 дронов атаковали 18 регионов России. Так, при уничтожении 147 БПЛА в Брянской области обломки упали на пятиэтажку, есть раненые. А при ударе по автобусу в Белгородской области пострадали шесть человек.