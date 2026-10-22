Самошина: В Липецке медики справляются с нагрузкой после закрытия поликлиники
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
Пациентов закрытого подразделения поликлиники №4 на улице Меркулова в Липецке принимают филиалы на улице Гагарина и в микрорайоне Елецкий. Медики справляются с возросшей нагрузкой, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина после посещения учреждений.
«В микрорайоне Елецкий больших очередей не наблюдается. Процесс приёма пациентов организован, спасибо медикам. Со сложной задачей справляются», — написала министр в Max .
В подразделении на улице Гагарина посетителей стало больше. По словам Самошиной, врачи и медсёстры продолжают работать с повышенной нагрузкой. Она попросила жителей и сотрудников набраться терпения. Сейчас специалисты приступили к обследованию поликлиники, где была найдена боевая часть дрона ВСУ. Информацию о дальнейшей работе учреждения объявят дополнительно.
Напомним, в Липецке боевую часть украинского беспилотника обнаружили на крыше поликлиники после ночной атаки, её обезвредили. Опасный предмет вывезли на специальный полигон для последующего уничтожения, угрозы больше нет. Из-за происшествия приём пациентов в поликлинике на улице Меркулова отменили. Посетителей перенаправили в другие филиалы медицинского учреждения — на улицу Гагарина и в микрорайон Елецкий.