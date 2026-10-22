Самошина: В Липецке медики справляются с нагрузкой после закрытия поликлиники

Пациентов закрытого подразделения поликлиники №4 на улице Меркулова в Липецке принимают филиалы на улице Гагарина и в микрорайоне Елецкий. Медики справляются с возросшей нагрузкой, сообщила министр здравоохранения региона Лилия Самошина после посещения учреждений.

«В микрорайоне Елецкий больших очередей не наблюдается. Процесс приёма пациентов организован, спасибо медикам. Со сложной задачей справляются», — написала министр в Max .

В подразделении на улице Гагарина посетителей стало больше. По словам Самошиной, врачи и медсёстры продолжают работать с повышенной нагрузкой. Она попросила жителей и сотрудников набраться терпения. Сейчас специалисты приступили к обследованию поликлиники, где была найдена боевая часть дрона ВСУ. Информацию о дальнейшей работе учреждения объявят дополнительно.