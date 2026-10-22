Губернатор Артамонов опроверг сообщения о десятках погибших при атаке на Липецк

В Липецкой области в результате ночной атаки беспилотников погибших нет, однако один человек получил серьёзные ранения. Сообщения о десятках жертв и масштабных разрушениях не соответствуют действительности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы региона, пострадавший — мужчина 2001 года рождения. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Над территорией области, по данным Артамонова, сбили около 20 беспилотников. Полностью избежать последствий атаки не удалось: в нескольких частных и многоквартирных домах Липецка повреждены окна и фасады.

Кроме того, обломки дрона повредили здание поликлиники на улице Меркулова. Во время происшествия медучреждение было закрыто, поэтому внутри никого не было. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и ориентироваться на официальные сообщения. Он также поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп, участвовавших в отражении атаки.