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Регион
Опубликовано 22 октября, 12:17

Губернатор Артамонов опроверг сообщения о десятках погибших при атаке на Липецк

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

В Липецкой области в результате ночной атаки беспилотников погибших нет, однако один человек получил серьёзные ранения. Сообщения о десятках жертв и масштабных разрушениях не соответствуют действительности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.

По словам главы региона, пострадавший — мужчина 2001 года рождения. Врачи оказали ему необходимую помощь.

Над территорией области, по данным Артамонова, сбили около 20 беспилотников. Полностью избежать последствий атаки не удалось: в нескольких частных и многоквартирных домах Липецка повреждены окна и фасады.

Кроме того, обломки дрона повредили здание поликлиники на улице Меркулова. Во время происшествия медучреждение было закрыто, поэтому внутри никого не было. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и ориентироваться на официальные сообщения. Он также поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп, участвовавших в отражении атаки.

В Липецке обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом
В Липецке обломки БПЛА ВСУ упали на многоквартирный дом

Ранее Life.ru писал, что прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей и помощь пострадавшим после атаки беспилотников на Липецк. В результате удара повреждены фасады и остекление жилых домов в разных районах города, а также здание поликлиники на улице Меркулова. Мужчину 2001 года рождения с ранениями госпитализировали.

Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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