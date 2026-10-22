Губернатор Артамонов опроверг сообщения о десятках погибших при атаке на Липецк
Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru
В Липецкой области в результате ночной атаки беспилотников погибших нет, однако один человек получил серьёзные ранения. Сообщения о десятках жертв и масштабных разрушениях не соответствуют действительности, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По словам главы региона, пострадавший — мужчина 2001 года рождения. Врачи оказали ему необходимую помощь.
Над территорией области, по данным Артамонова, сбили около 20 беспилотников. Полностью избежать последствий атаки не удалось: в нескольких частных и многоквартирных домах Липецка повреждены окна и фасады.
Кроме того, обломки дрона повредили здание поликлиники на улице Меркулова. Во время происшествия медучреждение было закрыто, поэтому внутри никого не было. Губернатор призвал жителей не поддаваться панике и ориентироваться на официальные сообщения. Он также поблагодарил военных и бойцов мобильных огневых групп, участвовавших в отражении атаки.
Ранее Life.ru писал, что прокуратура Липецкой области взяла на контроль соблюдение прав жителей и помощь пострадавшим после атаки беспилотников на Липецк. В результате удара повреждены фасады и остекление жилых домов в разных районах города, а также здание поликлиники на улице Меркулова. Мужчину 2001 года рождения с ранениями госпитализировали.
Больше новостей об атаках беспилотников, чрезвычайных ситуациях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.