Боевая часть дрона упала на крышу поликлиники в Липецке

В Липецке боевую часть украинского беспилотника обнаружили на крыше поликлиники после ночной атаки, её обезвредили. Опасный предмет вывезли на специальный полигон для последующего уничтожения, угрозы больше нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Боевая часть беспилотника, обнаруженная на крыше поликлиники на улице Меркулова, обезврежена и вывезена на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы больше нет», — написал Артамонов в своём канале в MAX, передаёт ТАСС.

Неразорвавшуюся боевую часть обнаружили утром 22 октября на крыше филиала городской поликлиники № 4. После атаки беспилотников в здании произошло возгорание, а большая часть боеприпаса осталась на кровле. Для устранения опасности на место прибыли специалисты экстренных служб.