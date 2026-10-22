Боевая часть дрона упала на крышу поликлиники в Липецке
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В Липецке боевую часть украинского беспилотника обнаружили на крыше поликлиники после ночной атаки, её обезвредили. Опасный предмет вывезли на специальный полигон для последующего уничтожения, угрозы больше нет, сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Боевая часть беспилотника, обнаруженная на крыше поликлиники на улице Меркулова, обезврежена и вывезена на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Угрозы больше нет», — написал Артамонов в своём канале в MAX, передаёт ТАСС.
Неразорвавшуюся боевую часть обнаружили утром 22 октября на крыше филиала городской поликлиники № 4. После атаки беспилотников в здании произошло возгорание, а большая часть боеприпаса осталась на кровле. Для устранения опасности на место прибыли специалисты экстренных служб.
Из-за происшествия приём пациентов в поликлинике на улице Меркулова отменили. Посетителей перенаправили в другие филиалы медицинского учреждения — на улицу Гагарина и в микрорайон Елецкий. В момент ночной атаки поликлиника была закрыта, людей внутри не оказалось.
Ранее Life.ru сообщал, что во время налёта беспилотников на Липецк пострадал мужчина 2001 года рождения, которого доставили в больницу. Кроме того, повреждения получили фасады и остекление нескольких жилых домов, а также здание поликлиники на улице Меркулова. Похожий случай произошёл в июле, когда в Липецке обезвредили обломки беспилотника, упавшего на многоквартирный дом, и вывезли их на полигон для уничтожения.