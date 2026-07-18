В Липецке обезвредили обломки беспилотника, упавшего на многоэтажку
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Обломки беспилотника, упавшего на многоквартирный дом в Липецке, обезвредили и вывезли на специальный полигон для дальнейшего уничтожения, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угрозы для жителей нет.
«Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Опасности для жителей нет», — говорится в сообщении.
Артамонов добавил, что специалисты проводят повторное обследование здания. После завершения работ жители смогут вернуться в свои квартиры.
Напомним, вчера украинский дрон самолётного типа рухнул на многоэтажку в Липецке. БПЛА не сдетонировал и обошлось без пострадавших. Жителей эвакуировали, а территорию оцепили.
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