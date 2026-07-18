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18 июля, 11:10

В Липецке обезвредили обломки беспилотника, упавшего на многоэтажку

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием Nano Banana AI / Не является фото с места событий

Обломки беспилотника, упавшего на многоквартирный дом в Липецке, обезвредили и вывезли на специальный полигон для дальнейшего уничтожения, сообщил губернатор Игорь Артамонов. Угрозы для жителей нет.

«Все обломки беспилотника обезврежены и вывезены на специальный полигон для дальнейшего уничтожения. Опасности для жителей нет», — говорится в сообщении.

Артамонов добавил, что специалисты проводят повторное обследование здания. После завершения работ жители смогут вернуться в свои квартиры.

Балицкий: Дрон ударил по многоэтажке в центре Васильевки, две женщины ранены
Балицкий: Дрон ударил по многоэтажке в центре Васильевки, две женщины ранены

Напомним, вчера украинский дрон самолётного типа рухнул на многоэтажку в Липецке. БПЛА не сдетонировал и обошлось без пострадавших. Жителей эвакуировали, а территорию оцепили.

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Александра Мышляева
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