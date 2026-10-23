В Пермском крае ПВО отражает атаку беспилотников
Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на территории Пермского края. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности в своём канале в «Максе».
«В Пермском крае силами ПВО идёт отражение атаки вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.
До этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. Данных о последствиях атаки пока нет.
Ранее Life.ru сообщал об отражении ночной атаки 12 украинских беспилотников на Тульскую область. По словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал, предварительно, разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры нет. При этом режим опасности БПЛА в регионе продолжает действовать.