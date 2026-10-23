В Пермском крае ПВО отражает атаку беспилотников

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на территории Пермского края. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности в своём канале в «Максе».

«В Пермском крае силами ПВО идёт отражение атаки вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. Данных о последствиях атаки пока нет.