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Регион
Опубликовано 23 октября, 07:37

В Пермском крае ПВО отражает атаку беспилотников

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников на территории Пермского края. Об этом сообщило региональное министерство территориальной безопасности в своём канале в «Максе».

«В Пермском крае силами ПВО идёт отражение атаки вражеских БПЛА. На месте работают оперативные службы», — говорится в сообщении ведомства.

До этого в регионе ввели режим беспилотной опасности. Данных о последствиях атаки пока нет.

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Ранее Life.ru сообщал об отражении ночной атаки 12 украинских беспилотников на Тульскую область. По словам губернатора Дмитрия Миляева, никто не пострадал, предварительно, разрушений жилых домов и объектов инфраструктуры нет. При этом режим опасности БПЛА в регионе продолжает действовать.

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Александр Блинов
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