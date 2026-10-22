Из сердца парня в Липецке достали осколок БПЛА и вывели его из комы

25-летний житель Липецка, пострадавший при атаке беспилотника 22 октября, вышел из медикаментозной комы и пришёл в сознание. Хирурги извлекли металлический осколок из его сердца. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.

«Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришёл в сознание. Напомню, рано утром его прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы», — написала она.

Во время операции медики удалили осколок из сердца пациента, а также ушили перикард и плевру. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. По словам Самошиной, его сознание ясное. Пострадавший уже смог рассказать о случившемся. Он помнит момент попадания беспилотника в квартиру. Незадолго до взрыва молодой человек вышел на балкон.