Из сердца парня в Липецке достали осколок БПЛА и вывели его из комы
25-летний житель Липецка очнулся от комы после извлечения осколка БПЛА из сердца
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25-летний житель Липецка, пострадавший при атаке беспилотника 22 октября, вышел из медикаментозной комы и пришёл в сознание. Хирурги извлекли металлический осколок из его сердца. Об этом сообщила министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина.
«Пострадавший во время атаки БПЛА 25-летний липчанин вышел из медикаментозной комы и пришёл в сознание. Напомню, рано утром его прооперировали кардиохирурги и сосудистые хирурги областной клинической больницы», — написала она.
Во время операции медики удалили осколок из сердца пациента, а также ушили перикард и плевру. Сейчас пострадавший находится в тяжёлом, но стабильном состоянии. По словам Самошиной, его сознание ясное. Пострадавший уже смог рассказать о случившемся. Он помнит момент попадания беспилотника в квартиру. Незадолго до взрыва молодой человек вышел на балкон.
Ранее Life.ru сообщал о ранении молодого человека при атаке беспилотников на Липецк. Тогда губернатор Игорь Артамонов рассказал о госпитализации пострадавшего. В разных районах города также пострадали фасады и остекление нескольких частных и многоквартирных домов.