531 дрон от Тулы до Орла: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ
Минобороны: За ночь над 13 регионами России уничтожили 531 БПЛА ВСУ
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Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 28 октября перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник самолётного типа. Масштабная атака продолжалась 12 часов и затронула 13 регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, расчёты ПВО отражали налёт с 20:00 мск 27 октября до 08:00 мск 28 октября. Беспилотники уничтожали как над приграничными территориями, так и в центральной части России.
В частности, воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областями. В перечень также вошли Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Московским регионом. Таким образом, география ночной атаки охватила обширную территорию от южных регионов страны до Подмосковья.
Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 71 украинского беспилотника за 12 часов 27 октября. Тогда воздушные цели перехватывали над шестью областями и Московским регионом. Также российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. В результате происшествия один человек пострадал.