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Регион
Опубликовано 28 октября, 08:45

531 дрон от Тулы до Орла: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ

Минобороны: За ночь над 13 регионами России уничтожили 531 БПЛА ВСУ

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT 5

Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 28 октября перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник самолётного типа. Масштабная атака продолжалась 12 часов и затронула 13 регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, расчёты ПВО отражали налёт с 20:00 мск 27 октября до 08:00 мск 28 октября. Беспилотники уничтожали как над приграничными территориями, так и в центральной части России.

В частности, воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областями. В перечень также вошли Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Московским регионом. Таким образом, география ночной атаки охватила обширную территорию от южных регионов страны до Подмосковья.

В Тульской области при атаке БПЛА пострадали жилые дома и промзона
В Тульской области при атаке БПЛА пострадали жилые дома и промзона

Ранее Life.ru сообщал об уничтожении 71 украинского беспилотника за 12 часов 27 октября. Тогда воздушные цели перехватывали над шестью областями и Московским регионом. Также российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь уничтожили над Липецкой областью 45 украинских беспилотников. В результате происшествия один человек пострадал.

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Андрей Бражников
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