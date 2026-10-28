531 дрон от Тулы до Орла: Военные 12 часов отражали массированную атаку ВСУ

Российские силы противовоздушной обороны за ночь на 28 октября перехватили и уничтожили 531 украинский беспилотник самолётного типа. Масштабная атака продолжалась 12 часов и затронула 13 регионов страны, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, расчёты ПВО отражали налёт с 20:00 мск 27 октября до 08:00 мск 28 октября. Беспилотники уничтожали как над приграничными территориями, так и в центральной части России.

В частности, воздушные цели перехватывали над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской и Липецкой областями. В перечень также вошли Орловская, Ростовская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская и Тульская области. Кроме того, средства противовоздушной обороны работали над Московским регионом. Таким образом, география ночной атаки охватила обширную территорию от южных регионов страны до Подмосковья.