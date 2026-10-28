В Тульской области при атаке БПЛА пострадали жилые дома и промзона

Многоквартирные и частные дома, а также объекты инфраструктуры в промышленной зоне получили повреждения после падения обломков беспилотников в Новомосковске Тульской области. Российские средства противовоздушной обороны отражают массированную атаку на регион. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

«Подразделения ПВО Минобороны России ведут боевую работу по отражению массированной атаки украинских беспилотников на регион. В результате падения обломков БПЛА в Новомосковске фиксируются повреждения МКД, частных жилых домовладений и инфраструктуры в прилегающей промышленной зоне», — написал глава региона.

По информации губернатора, последствия атаки затронули как жилую застройку, так и расположенные рядом промышленные объекты. Повреждения возникли после падения фрагментов беспилотных летательных аппаратов.

Миляев уточнил, что подразделения ПВО продолжают отражать воздушную атаку. Сведения о количестве повреждённых зданий и характере разрушений пока не поступали. Информации о возможных пострадавших глава региона также не привёл.

Ранее российские средства противовоздушной обороны уничтожили 19 украинских беспилотников над Орловской областью. Об итогах отражения воздушной атаки рассказал губернатор Андрей Клычков. По его словам, предварительные данные не указывали на пострадавших или повреждения объектов на земле. После уничтожения беспилотников к местам падения обломков направились сотрудники МЧС и правоохранительных органов.