Новости СВО 28 октября: наступление у Красного Лимана, разгром 127-й бригады ВСУ, перемирие в Алешках и диалог Путина с Северной Европой Оглавление Сумская область: ВС РФ наступают у Хотени Харьковская область: 127-я бригада ВСУ погибла в Рубежном Донецкая Народная Республика: наступление на Белозёрское Карта СВО на 28 октября 2026 года Перемирие в Херсонской области: ВСУ нарушают режим дронами Переговоры по Украине: Путин, Норвегия, Финляндия и саммит в Абу-Даби Армия России расширяет буферную зону в Сумской области и наступает в Харьковской, в ДНР бои у Красного Лимана и севернее Доброполья, Россия вывозит мирных жителей из Приднепровья, Путин рассказал европейцам о реальной ситуации на фронте — дайджест за 28 октября. Армия России сохраняет за собой инициативу в ДНР. Обложка © РИА Новости / Станислав Красильников

Сумская область: ВС РФ наступают у Хотени

Группировка «Север» наступает в Сумской области. Бои идут у Хотени, Великой Рыбицы и Никольского. На этом участке разбиты две боевые группы ВСУ, пытавшиеся зайти в тыл нашим войскам.

Армия России продолжает формировать буферную зону на границе с Белгородской, Брянской и Курской областями. ВС РФ наступают у приграничных сумских сёл Коренёк и Турья.

Общие потери ВСУ за сутки в Сумской области превысили 75 человек. Украинские подразделения потеряли миномёт, автомобили, БПЛА и НРТК.

— В селе Николаевка в результате удара FPV-дрона ликвидирован начальник инженерной службы 158-й ОМБр ВСУ майор Александр Степановский. Также убит его водитель, — рассказали в «Севере».

Харьковская область: 127-я бригада ВСУ погибла в Рубежном

Российская артиллерия разбивает опорные пункты ВСУ. Видео © Telegram / Минобороны России

Российские войска наступают в Харьковской области и выносят противника в тыловых районах.

— Комплексным огневым поражением уничтожено крупное скопление живой силы и техники роты «Шквал» 127-й ОТМБр ВСУ в районе Рубежного, которое украинское командование перебросило для проведения штурмовых действий позиций ВС РФ, — заявили в «Севере».

В зоне ответственности группировки «Север» в Харьковской области поражены два французских БТР VAB, бронемашина «Казак» и другая техника. «Северяне» продвигаются у Алисовки, Новой Казачьей, Приколотного и Малого Бурлука.

Донецкая Народная Республика: наступление на Белозёрское

Армия России отстояла позиции у Красного Лимана и перешла в наступление. ВСУ и Нацгвардия на этом участке проводили наступательную операцию «Вивальди».

— Сообщается, что российские подразделения перехватывают инициативу со стороны Ямполя и продвигаются к южным окраинам Лимана, у Озёрного и Дибровы, — пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.

Ухудшается ситуация у ВСУ и на западе ДНР. Авторы канала «WarGonzo» сообщают о боях на восточных окраинах Доброполья и наступлении ВС РФ севернее города, который в целом находится под контролем России.

— На Добропольском направлении войска РФ продвигаются в районах Сергеевки, Шиловки, Светлого и Белозёрского, — говорится в публикации.

Белозёрское находится в 20 километрах от трассы, по которой снабжается гарнизон ВСУ в Краматорске, и в 40 от дороги на Славянск. Перерезав их, противник может оказаться без должного обеспечения.

Карта СВО на 28 октября 2026 года

Армия России подошла к окраинам Белозёрского. Фото © divgen.ru

Перемирие в Херсонской области: ВСУ нарушают режим дронами

Режим прекращения огня начал действовать в районе города Алешки. Здесь проводится гуманитарная акция. Местные жители стали заложниками ВСУ. Территория находится под контролем России, но украинские войска с помощью ударов БПЛА и дистанционного минирования не пропускали в населённый пункт гражданские грузы, в том числе продукты и медикаменты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что нарушений перемирия не было зафиксировано. Военный корреспондент Павел Кукушкин отметил, что ударов нет, но противник запускает разведывательные беспилотники.

— Ударные дроны не работают по Алешкам, но бойцы замечают, что большее количество, чем обычно, разведывательных украинских дронов летает недалеко. ВСУшники пытаются эту паузу использовать для того, чтобы собрать новые разведданные и мониторят ситуацию непосредственно в Алешках, — рассказал Кукушкин.

Планируется, что перемирие закончится 1 ноября. По словам первой леди США Мелании Трамп, зона, на которую распространяется режим прекращения огня, выходит за территорию Алешек.

Переговоры по Украине: Путин, Норвегия, Финляндия и саммит в Абу-Даби

Президент России Владимир Путин провёл переговоры с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. Основной темой стал вопрос достижения мира на Украине. Глава российского государства заявил, что политика ЕС и НАТО затягивает боевые действия.

— Собеседники приветствовали достигнутую договорённость о возобновлении в первой половине ноября в Абу-Даби трёхсторонних переговоров между Россией, Украиной и США, нацеленных, в частности, на вопросы обеспечения безопасности России и Украины после полного окончания боевых действий, — говорится в сообщении Кремля.

Уже после разговора с Владимиром Путиным лидеры Финляндии и Норвегии позвонили Владимиру Зеленскому. В ходе этих переговоров также обсуждалась будущая встреча в Абу-Даби.

Авторы Даниил Черных