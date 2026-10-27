«Мосты в Киеве в клочья»: Баллистика и 280 «Гераней» покарали ВСУ за атаки на Москву Оглавление Киев: удары по цехам и Южному мосту Харьковская и Одесская области: горят терминалы и корабли В ночь на 27 октября 2026 года ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ВСУ в Киеве, Харьковской и Одесской области. ВСУ лишились производства БПЛА, а украинская столица — Южного моста и движения в метро. Подробности — на Life.ru. Как «Искандеры» и «Герани» ответили за страдания россиян. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Армия России вновь нанесла массированный удар по военным целям на Украине. Больше всего средств поражения было отправлено в Киев.

— Ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесён массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами, — заявили в Министерстве обороны Российской Федерации.

Противник утверждает, что Россия применила 280 ударных БПЛА, а также дроны-имитаторы «Пародия». В атаке участвовали ракеты «Искандер-М» и переделанные для наземных атак перехватчики от систем С-400. Как раз баллистика вызвала большую тревогу у Владимира Зеленского. Он считает, что его партнёры создают «искусственные задержки средств ПВО».

— Нужно давление на Россию и реальная поддержка для Украины, чтобы ситуация изменилась. Благодарю всех, кто действительно поддерживает нашу защиту жизни и кто понимает ценность того, чтобы пакеты поддержки поступали вовремя, — пожаловался Зеленский.

Киев: удары по цехам и Южному мосту

Южный мост в Киеве закрыт после удара баллистическими ракетами. Фото © Telegram / Мир сегодня с "Юрий Подоляка"

Минобороны России сообщает, что в украинской столице поражены предприятие, на котором собирали и хранили БПЛА большой и средней дальности, и ещё одна мастерская по сборке беспилотников. Атакованы мощности ООО «Оаклайн», используемые для производства дронов FP-1 и FP-2.

К 9 утра 27 октября Южным мост стоял закрытым. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что специалисты проводят оценку повреждений. Ранее по этой конструкции прилетали БПЛА.

— В начале месяца ванты Южного резали «Герани». Теперь по нему отработала баллистика. Итог к утру: мост закрыт для всего транспорта в обе стороны, зелёная ветка метро разорвана — поезда ходят от «Сырца» до «Выдубичей», левобережный обрубок встал, — рассказал военный корреспондент Александр Коц.

«Военная хроника» отмечает, что по Киеву было две волны ударов баллистическими ракетами.

— Первая атака началась около 21:45 26 октября <…> Около 03:25 27 октября последовала вторая серия баллистических ударов. В течение нескольких минут в Киеве прозвучали новые взрывы. Таким образом, Киев подвергся двум последовательным ракетным атакам с интервалом около шести часов, — говорится в публикации.

В результате массированного удара в Киеве закрылась часть метро. Видео © Telegram / SHOT

Харьковская и Одесская области: горят терминалы и корабли

В Харьковской области удар пришёлся по разгрузочно-таможенному терминалу компании «Региональный Логистический Центр». Здесь хранились и отсюда распределились по украинским подразделениям материально-технические средства и грузы двойного назначения.

В акватории Чёрного моря поражён сухогруз. Он доставлял военные грузы в порт Черноморск.

Авторы Даниил Черных