Над Орловской областью за ночь 28 октября сбили 19 украинских беспилотников
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Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Орловской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере MAX
«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 19 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.
Сейчас на местах происшествий работают экстренные службы и правоохранители. Других подробностей ночной атаки губернатор не привёл.
Ранее число погибших в результате ракетной атаки ВСУ на предприятие в Орле 23 октября увеличилось до пяти человек. При разборе завалов спасатели обнаружили тело ещё одного погибшего. По последним опубликованным данным, за медицинской помощью после атаки обратились 19 человек. Семеро пострадавших находились на стационарном лечении.