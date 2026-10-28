Над Орловской областью за ночь 28 октября сбили 19 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны за ночь уничтожили 19 украинских беспилотников над Орловской областью. По предварительным данным, обошлось без пострадавших и повреждений. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Клычков в мессенджере MAX

«Прошедшей ночью над Орловской областью уничтожены 19 вражеских БПЛА. Повреждений и пострадавших нет, на местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов», — написал глава региона.

Сейчас на местах происшествий работают экстренные службы и правоохранители. Других подробностей ночной атаки губернатор не привёл.