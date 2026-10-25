Около 200 человек находились на заводе в Орле перед ракетным ударом ВСУ

Около 200 человек находились на территории завода в Орле в момент ракетной атаки 23 октября. Избежать гораздо большего числа жертв удалось благодаря своевременной эвакуации сотрудников. Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков рассказал во время прямого эфира во «ВКонтакте».

По словам главы региона, после объявления ракетной опасности работники предприятия успели покинуть производственные помещения и укрыться в безопасном месте.

«Около 200 человек находилось на заводе, и по сигналу ракетной опасности люди эвакуировались», — сообщил Клычков.

Губернатор отдельно поблагодарил руководителя предприятия Вячеслава Меньшова. По его оценке, именно бдительность директора и своевременная реакция на предупреждение позволили спасти большое количество людей.

Напомним, ракетный удар по предприятию в Советском районе Орла произошёл вечером 23 октября. На территории завода начался серьёзный пожар, который впоследствии удалось потушить. По словам Клычкова, для атаки использовались ракеты производства стран НАТО.

По последним данным губернатора, при разборе завалов обнаружены тела четырёх погибших. За медицинской помощью обратились 19 человек. Судьба ещё одного человека остаётся неизвестной — не исключено, что он находится под обрушившимися конструкциями.

Ранее Life.ru сообщал о состоянии пострадавших после удара по предприятию. По информации регионального департамента здравоохранения на 24 октября, пятеро раненых находились в реанимации в тяжёлом состоянии. Орловские медики направили данные о пациентах московским специалистам, чтобы согласовать дальнейшую тактику лечения.

Кроме того, Life.ru рассказывал, как Клычков отреагировал на сообщения о возможной химической опасности после удара. Глава региона отверг подобные утверждения и призвал жителей ориентироваться на официальную информацию.