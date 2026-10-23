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Опубликовано 23 октября, 18:43

ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Орле

Обложка © ТАСС / Татьяна Поповичева

Обложка © ТАСС / Татьяна Поповичева

По предприятию в Орле нанесён ракетный удар со стороны Украины, сообщил губернатор области Андрей Клычков. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.

«Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла. Особый цинизм – атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям», — говорится в тексте.

Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября
Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке на Орловскую область 18 октября были повреждены телекоммуникационная вышка и почтовое отделение. По данным Клычкова, тогда ПВО уничтожила 15 беспилотников и две ракеты, пострадавших не было.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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