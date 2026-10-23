ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Орле

По предприятию в Орле нанесён ракетный удар со стороны Украины, сообщил губернатор области Андрей Клычков. На месте работают экстренные службы. Информация о пострадавших и масштабе повреждений уточняется.

«Очередная вражеская ракетная атака по гражданскому объекту. В этот раз повреждено предприятие в Советском районе города Орла. Особый цинизм – атака в час пик, когда люди возвращались с работы к своим семьям», — говорится в тексте.

Ранее Life.ru рассказывал, что при атаке на Орловскую область 18 октября были повреждены телекоммуникационная вышка и почтовое отделение. По данным Клычкова, тогда ПВО уничтожила 15 беспилотников и две ракеты, пострадавших не было.