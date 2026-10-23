Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября
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Российские военные уничтожили украинские беспилотники в четырёх районах Ростовской области в ночь на 23 октября. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском, Каменском, Верхнедонском и Миллеровском районах», — написал глава региона.
По словам Слюсаря, в результате работы средств противовоздушной обороны удалось отразить атаку беспилотников сразу в нескольких частях области. Сведения о пострадавших или повреждениях объектов на земле к моменту публикации сообщения не поступали.
Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 23 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Власти также не зафиксировали разрушений зданий и объектов инфраструктуры.
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