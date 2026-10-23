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Регион
Опубликовано 23 октября, 06:45

Над четырьмя районами Ростовской области уничтожили дроны ВСУ ночью 23 октября

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ostranitsa Stanislav

Российские военные уничтожили украинские беспилотники в четырёх районах Ростовской области в ночь на 23 октября. Предварительно, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском, Каменском, Верхнедонском и Миллеровском районах», — написал глава региона.

По словам Слюсаря, в результате работы средств противовоздушной обороны удалось отразить атаку беспилотников сразу в нескольких частях области. Сведения о пострадавших или повреждениях объектов на земле к моменту публикации сообщения не поступали.

За день системы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ
За день системы ПВО сбили 49 украинских БПЛА над регионами РФ

Ранее сообщалось, что подразделения противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над Тульской областью в ночь на 23 октября. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев. По предварительным данным, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал. Власти также не зафиксировали разрушений зданий и объектов инфраструктуры.

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Антон Голыбин
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