Клычков назвал вбросы о химопасности в Орле после атаки ВСУ на завод ерундой

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что после ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла никакой химической угрозы нет. По его словам, зарубежные источники начали активно вбрасывать информацию о неком «химическом эффекте», но это ложь.

«Прошу всех спокойно реагировать на текущую ситуацию, особенно на информационный фон, который начинает нагнетаться. Деятели из-за рубежа начинают вбрасывать про химический эффект, всё остальное — это ерунда полная», — подчеркнул глава региона в прямом эфире в соцсети «ВКонтакте».

Он также сообщил, что пожар на предприятии полностью ликвидирован, а сейчас специалисты занимаются разбором завалов.

Ранее Life.ru писал, что после удара ВСУ по этому же предприятию в Орле за медицинской помощью обратились восемь человек. Большинство пострадавших отделались лёгкими травмами: людей задело осколками и обрушившимися конструкциями, но всем, кому требовались операции или лечение, оказали медицинскую помощь.