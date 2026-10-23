Женщина погибла при атаке ВСУ на автобус из Москвы в Брянской области
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В Брянской области в результате атаки ВСУ на пассажирский автобус погибла женщина, ещё три человека получили ранения. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук в своём канале в «Максе».
По словам главы области, нападение произошло вблизи посёлка Халтурино Клинцовского района. Под удар попал автобус, следовавший по маршруту Москва — Новозыбков.
«К сожалению, погибла женщина. Выражаю родным и близким соболезнования. Трое получили ранения. Наши медики оказывают всю необходимую помощь», — написал губернатор.
Ранее Life.ru сообщал о четырёх пострадавших в результате атак ВСУ на Брянскую область. В Погарском районе беспилотник ранил мужчину и его мать, в Новозыбковском районе дрон атаковал автомобиль. Ещё один житель региона лишился ноги после подрыва на взрывном устройстве.
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