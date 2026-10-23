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Опубликовано 23 октября, 18:05

Четыре человека пострадали из-за атак ВСУ на Брянскую область

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Карета скорой помощи. Обложка © Life.ru

Четыре мирных жителя Брянской области пострадали в результате атак украинских беспилотников и подрыва на взрывном устройстве. Один из раненых потерял ногу. Об этом сообщил губернатор Егор Ковальчук.

В селе Городище Погарского района дрон-камикадзе атаковал местных жителей. Ранения получили 47-летний мужчина и его 67-летняя мать.

В селе Крутая Буда Стародубского городского округа 56-летний мужчина наступил на взрывное устройство. Полученная травма оказалась настолько тяжёлой, что пострадавшему ампутировали ногу.

Ещё одна атака произошла в селе Каташин Новозыбковского района. Беспилотник ударил по гражданскому автомобилю, за рулём которого находился 35-летний мужчина. Водителя с ранениями госпитализировали.

По информации региональных властей, все пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь.

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Ранее Life.ru сообщал об атаке беспилотника на грузовой автомобиль в Жуковском районе Брянской области. В результате удара пострадали два гражданина Белоруссии.

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Матвей Константинов
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