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Регион
Опубликовано 22 октября, 15:54

Ещё один белорус пострадал после нового удара дрона ВСУ по фуре под Брянском

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ещё один гражданин Белоруссии получил ранения при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, уточнив, что инцидент произошёл возле села Демёнка Новозыбковского городского округа.

По словам главы области, беспилотник взорвался рядом с грузовиком, за рулём которого находился белорусский водитель. Мужчина получил ранения.

Пострадавшему оперативно оказали необходимую медицинскую помощь. Госпитализация не потребовалась — врачи назначили ему амбулаторное лечение.

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Напомним, сегодня в Брянской области при атаке украинского беспилотника на фуру также пострадал гражданин Белоруссии. Как сообщили в белорусском МИД, удар произошёл 22 октября в 05:33 в Жуковском районе. Беспилотник попал в грузовой автомобиль, в результате чего находившийся в нём мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы.

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Юрий Лысенко
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