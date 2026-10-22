Ещё один белорус пострадал после нового удара дрона ВСУ по фуре под Брянском

Ещё один гражданин Белоруссии получил ранения при атаке украинского беспилотника на грузовой автомобиль в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Егор Ковальчук, уточнив, что инцидент произошёл возле села Демёнка Новозыбковского городского округа.

По словам главы области, беспилотник взорвался рядом с грузовиком, за рулём которого находился белорусский водитель. Мужчина получил ранения.

Напомним, сегодня в Брянской области при атаке украинского беспилотника на фуру также пострадал гражданин Белоруссии. Как сообщили в белорусском МИД, удар произошёл 22 октября в 05:33 в Жуковском районе. Беспилотник попал в грузовой автомобиль, в результате чего находившийся в нём мужчина получил ранения. Пострадавшего доставили в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы.