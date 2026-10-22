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Опубликовано 22 октября, 11:13

Белорус пострадал при ударе дрона ВСУ по фуре в Брянской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Parilov

Гражданин Белоруссии пострадал при атаке беспилотника ВСУ на грузовой автомобиль в Брянской области. Дрон поразил фуру утром 22 октября в Жуковском районе, сообщили в Министерстве иностранных дел республики.

«22 октября 2026 года в 05:33 в Жуковском районе Брянской области России в результате попадания БПЛА в фуру пострадал гражданин Республики Беларусь», — говорится в сообщении белорусского МИД, которое приводит БелТА.

Его доставили в травматологическое отделение Жуковской межрайонной больницы.

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Ранее 8 октября в Брянской области при атаке беспилотника на грузовик с белорусскими номерами тяжело пострадала гражданка Белоруссии. Из-за полученных ранений врачам пришлось ампутировать ей конечности. После этого Минск вызвал украинского дипломата и вручил ему ноту протеста, заявив о праве на ответные меры.

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Андрей Бражников
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