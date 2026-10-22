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Опубликовано 22 октября, 10:58

Аптека в Каховке попала под обстрел ВСУ

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Обложка © Telegram / Zelenskiy / Official

Здание аптеки в Каховке Херсонской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём телеграм-канале.

«Бьют по социально необходимым для людей объектам», — написал руководитель округа. Сведений о пострадавших и характере повреждений в сообщении нет.

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Ранее Life.ru рассказывал, что при обстрелах Каховки 14 октября погибла женщина и получил ранения мужчина. По словам Филипчука, удары пришлись по частному дому, торговой базе и объектам электросетевого хозяйства.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и их последствиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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