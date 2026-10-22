Аптека в Каховке попала под обстрел ВСУ

Здание аптеки в Каховке Херсонской области подверглось обстрелу со стороны ВСУ, сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук в своём телеграм-канале.

«Бьют по социально необходимым для людей объектам», — написал руководитель округа. Сведений о пострадавших и характере повреждений в сообщении нет.

Ранее Life.ru рассказывал, что при обстрелах Каховки 14 октября погибла женщина и получил ранения мужчина. По словам Филипчука, удары пришлись по частному дому, торговой базе и объектам электросетевого хозяйства.