При обстреле Каховки погибла женщина, ещё один человек получил ранения
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Женщина погибла, ещё один человек получил ранения в результате обстрелов Каховки Херсонской области 14 октября. Удары пришлись по частному дому, торговой базе и объектам электросетевого хозяйства. Об этом сообщил глава Каховского муниципального округа Павел Филипчук.
«Ночью удар пришёлся по частному домовладению. Во время поисково-спасательных работ под завалами обнаружили тело женщины», — написал руководитель администрации.
Утром украинский беспилотник атаковал действующую торговую базу. Удар повредил грузовой и легковой автомобили, которые находились на территории предприятия. Ранения получил мужчина 1963 года рождения, оказавшийся поблизости.
В течение дня под удары также попали здание и территория Каховского районного предприятия электрических сетей (РЭС). Филипчук сообщил о серьёзных разрушениях на объекте.
Руководитель администрации выразил соболезнования родственникам погибшей и пожелал выздоровления пострадавшему мужчине. Информации о его состоянии и характере ранений пока нет.
Ранее в городе Дятьково Брянской области погиб 55-летний местный житель. По информации региональных властей, мужчина находился во дворе собственного дома, когда произошёл взрыв устройства, которое ранее сбросил беспилотник самолётного типа. До этого дрон атаковал соседнее частное домовладение.
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