Белоруске ампутировали конечности после атаки под Брянском

Гражданке Белоруссии потребовалась ампутация конечностей после атаки украинского беспилотника в Брянской области. Женщина находится в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Об этом сообщил пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков.

В Минске резко осудили произошедшее, назвав удар попыткой эскалации ситуации в регионе. В белорусском внешнеполитическом ведомстве также считают атаку частью скоординированных действий, направленных на вовлечение страны в конфликт.

Ранее губернатор Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинских дронов на два грузовика в Клинцовском районе. Беспилотники ударили по движущимся автомобилям на трассе Брянск — Новозыбков возле села Смотрова Буда. В результате ранения получили водитель одной машины и женщина, находившаяся в другом грузовике.

В тот же день в селе Воронок Стародубского района дрон-камикадзе атаковал велосипедиста. Мужчина получил множественные ранения. По информации главы региона, всем пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Ранее Life.ru сообщал о массированной атаке беспилотников на посёлок Белая Берёзка в Брянской области. 6 октября ранения получили двое мирных жителей. По данным губернатора, за сутки над регионом уничтожили 504 беспилотника. Кроме того, 1 октября дрон-камикадзе атаковал движущийся автобус в посёлке Климово. Водитель получил ранения и был госпитализирован. В тот же день в Погаре после сброса взрывного устройства с БПЛА пострадал 16-летний подросток.