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Регион
Опубликовано 6 октября, 09:03

504 дрона уничтожили за сутки над Брянской областью, ранены два мирных жителя

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Два мирных жителя получили ранения при массированной атаке беспилотников на посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В результате массированной беспилотной атаки ранены два мирных жителя п. Белая Берёзка Трубчевского района», — сообщил Ковальчук.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. За минувшие сутки над регионом, по его данным, уничтожили 504 беспилотника самолётного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.

Белая Берёзка и другие приграничные населённые пункты Брянской области регулярно подвергаются атакам БПЛА.

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Ранее Life.ru сообщал о двух раненых после подрыва взрывных устройств, сброшенных с беспилотника в Брянском районе. До этого шесть человек пострадали при ударах дронов по маршрутке и автомобилю в Брянской области.

Больше новостей об авариях, атаках и других чрезвычайных происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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