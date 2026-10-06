504 дрона уничтожили за сутки над Брянской областью, ранены два мирных жителя

Два мирных жителя получили ранения при массированной атаке беспилотников на посёлок Белая Берёзка в Трубчевском районе Брянской области. Об этом сообщил глава региона Егор Ковальчук.

«В результате массированной беспилотной атаки ранены два мирных жителя п. Белая Берёзка Трубчевского района», — сообщил Ковальчук.

Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь. За минувшие сутки над регионом, по его данным, уничтожили 504 беспилотника самолётного типа. В отражении атак участвовали подразделения ПВО Минобороны России, мобильные огневые группы бригады «БАРС-Брянск», сотрудники транспортной полиции и спецподразделения Росгвардии.

Белая Берёзка и другие приграничные населённые пункты Брянской области регулярно подвергаются атакам БПЛА.