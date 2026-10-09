Белоруссия пригрозила Украине ответными мерами после атаки ВСУ на грузовик

Белоруссия оставляет за собой право принять ответные меры против Украины после атаки беспилотника ВСУ на грузовик в Брянской области, в результате которой тяжело пострадала гражданка республики. Об этом заявил МИД Белоруссии.

«Беларусь сохраняет за собой право на адекватные меры реагирования», — подчеркнули в ведомстве.

9 октября в белорусский МИД вызвали временного поверенного в делах Украины Ивана Новицкого. Дипломату вручили ноту протеста в связи с атакой, произошедшей днём ранее.

В Минске подчеркнули, что принадлежность автомобиля была очевидна, поэтому у белорусской стороны есть основания считать удар намеренным. Киев также предостерегли от повторения подобных действий и заявили, что ответственность за возможные последствия будет лежать на украинских властях.

«Украинская сторона предостережена от повторения подобных действий. Подчеркнуто, что ответственность за их последствия полностью ложится на власти Украины», — сообщили в МИД.

Грузовик был атакован беспилотником 8 октября в Брянской области. Находившаяся в машине гражданка Белоруссии получила крайне тяжёлые ранения. Как сообщал пресс-секретарь белорусского МИД Руслан Варанков, женщине потребовалась ампутация конечностей, она находилась в реанимации на аппарате ИВЛ. Дипломат расценил произошедшее как попытку втянуть Белоруссию в конфликт.

В июне в Брянской области беспилотник уже атаковал автобус, в котором ехала детская футбольная команда из Белоруссии. Тогда погибла сопровождавшая детей женщина, ещё восемь человек получили ранения. После этого Минск также вручил украинскому дипломату ноту протеста, а президент Белоруссии Александр Лукашенко предупредил, что попытки втянуть республику в конфликт «плохо обойдутся» их инициаторам.