«Принадлежность автомобиля была очевидна»: Минск предупредил Киев после удара по грузовику с белоруской

Минск рассматривает атаку украинского беспилотника на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области как намеренную. Об этом заявил представитель МИД республики Руслан Варанков.

В связи с произошедшим во внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины. Киев предостерегли от повторения подобных действий.

«Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную», — подчеркнул дипломат.

Ранее стало известно, что пострадавшей белоруске потребовалась ампутация конечностей. По сообщению представителя МИД, женщина находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Украинские дроны ударили по двум движущимся грузовикам возле села Смотрова Буда на трассе Брянск — Новозыбков. Ранения также получил водитель другой машины.