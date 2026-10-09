«Принадлежность автомобиля была очевидна»: Минск предупредил Киев после удара по грузовику с белоруской
Минск считает намеренной атаку украинского БПЛА на грузовик с белоруской
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Минск рассматривает атаку украинского беспилотника на грузовик с белорусской регистрацией в Брянской области как намеренную. Об этом заявил представитель МИД республики Руслан Варанков.
В связи с произошедшим во внешнеполитическое ведомство вызвали временного поверенного в делах Украины. Киев предостерегли от повторения подобных действий.
«Принадлежность автомобиля была очевидна, и у белорусской стороны есть основания рассматривать атаку как намеренную», — подчеркнул дипломат.
Ранее стало известно, что пострадавшей белоруске потребовалась ампутация конечностей. По сообщению представителя МИД, женщина находилась в реанимации в крайне тяжёлом состоянии. Украинские дроны ударили по двум движущимся грузовикам возле села Смотрова Буда на трассе Брянск — Новозыбков. Ранения также получил водитель другой машины.
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