Восемь человек обратились в больницы после удара ВСУ по предприятию в Орле

Ракетная атака ВСУ на предприятие в Орле привела к тому, что восемь человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Об этом в прямом эфире в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.

«В медицинские учреждения были направлены или обратились восемь человек. Кому необходимо провести медицинские мероприятия или операции — были проведены», — заявил Клычков.

По словам главы региона, большинство пострадавших отделались лёгкими травмами. Причиной повреждений стали осколки, а также обрушившиеся конструкции. На данный момент пожар на предприятии полностью ликвидирован, специалисты готовятся к разбору завалов, на месте работают спецслужбы. Химической опасности после удара нет — это подтвердил губернатор.

Ранее ВСУ выпустили по региону две ракеты и полтора десятка беспилотников, и хотя ПВО сработала чётко — все 15 БПЛА и две ракеты были уничтожены, — без повреждений не обошлось. Ночной удар затронул гражданскую инфраструктуру: в одном из районов осколками повредило телекоммуникационную вышку и здание почтового отделения.