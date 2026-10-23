Восемь человек обратились в больницы после удара ВСУ по предприятию в Орле
Обложка © Life.ru
Ракетная атака ВСУ на предприятие в Орле привела к тому, что восемь человек были вынуждены обратиться за медицинской помощью. Об этом в прямом эфире в мессенджере «Макс» сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков.
«В медицинские учреждения были направлены или обратились восемь человек. Кому необходимо провести медицинские мероприятия или операции — были проведены», — заявил Клычков.
По словам главы региона, большинство пострадавших отделались лёгкими травмами. Причиной повреждений стали осколки, а также обрушившиеся конструкции. На данный момент пожар на предприятии полностью ликвидирован, специалисты готовятся к разбору завалов, на месте работают спецслужбы. Химической опасности после удара нет — это подтвердил губернатор.
Ранее ВСУ выпустили по региону две ракеты и полтора десятка беспилотников, и хотя ПВО сработала чётко — все 15 БПЛА и две ракеты были уничтожены, — без повреждений не обошлось. Ночной удар затронул гражданскую инфраструктуру: в одном из районов осколками повредило телекоммуникационную вышку и здание почтового отделения.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.