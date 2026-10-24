Больница Орла мобилизовала все ресурсы для помощи раненым после прилёта ракет

Орловская областная клиническая больница экстренно мобилизовала все необходимые ресурсы для оказания помощи пострадавшим при ракетном ударе ВСУ по предприятию в Орле. Бригады скорой помощи доставили раненых практически одновременно, поэтому медикам пришлось в считаные минуты организовать обследования и лечение сразу нескольких пациентов. Об этом сообщает медицинское учреждение.

«Пациенты поступали с травмами различной степени тяжести. Каждому была незамедлительно оказана необходимая медицинская помощь», — рассказали в больнице.

Для диагностики одновременно задействовали оба аппарата компьютерной томографии. Медики также подготовили необходимое количество операционных, а все службы больницы перешли к непрерывной работе с пострадавшими.

В медучреждении подчеркнули, что практически одновременное поступление раненых потребовало чёткой координации действий врачей, медсестёр, фельдшеров и технических специалистов. Сотрудники больницы поблагодарили коллег за оперативность и готовность действовать в экстренной ситуации.

Всего после ракетного удара по предприятию в Советском районе Орла за медицинской помощью обратились восемь человек. По последним данным, пятеро пострадавших находятся в тяжёлом состоянии в реанимации.

Ракетная атака произошла 23 октября. На территории предприятия в Орле возник пожар, который впоследствии потушили. При разборе завалов спасатели обнаружили тела трёх погибших. Кроме того, повреждения получили окна близлежащих многоквартирных домов и припаркованные автомобили. Губернатор Андрей Клычков заявил, что для атаки использовались ракеты производства стран НАТО.