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Опубликовано 24 октября, 11:05

Три человека погибли во время ракетного удара ВСУ по заводу в Орле

Обломок ракеты ВСУ. Обложка © Max / Клычков

Обломок ракеты ВСУ. Обложка © Max / Клычков

В Орле спасатели извлекли тела трёх человек из-под завалов повреждённого предприятия, ракетный удар по которому был нанесён накануне украинскими военными. Информацию о работе экстренных служб на месте ЧП публикует губернатор региона Андрей Клычков.

«С глубокой скорбью вынужден сообщить, что в ходе разборов завалов обнаружены тела трёх человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших», — сказано в тексте.

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Напомним, ВСУ нанесли ракетный удар по предприятию в Орле. Большинство пострадавших отделались лёгкими травмами: людей задело осколками и обрушившимися конструкциями. Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что после ракетного удара никакой химической угрозы нет. Зарубежные источники начали активно вбрасывать информацию о неком «химическом эффекте», но это ложь.

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Татьяна Миссуми
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