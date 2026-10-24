«Шершни» не долетели до цели: «Варяг» устроил охоту на дроны ВСУ над трассой «Новороссия»

Российские военнослужащие из отдельной бригады беспилотных систем «Варяг» перехватили несколько типов украинских дронов над автомобильной трассой «Новороссия». Среди уничтоженных аппаратов оказались американские беспилотники-камикадзе Hornet. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Военное ведомство представило видеозапись боевой работы подразделения, продемонстрировав кадры поражения воздушных целей. Для перехвата использовалась тактика воздушного тарана, позволяющая уничтожать неприятельские летательные аппараты при непосредственном столкновении.

«Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов отдельной бригады войск беспилотных систем «Варяг», — говорится в сообщении.

Помимо произведённых в США Hornet, российские расчёты ликвидировали ударные беспилотники «Рубака» и Trust. Также под удар попали ложные воздушные цели «Майя», которые применяются для отвлечения внимания противовоздушной обороны.

Таким образом, военнослужащие смогли нейтрализовать как боевые аппараты, так и средства, предназначенные для создания помех при обнаружении настоящих угроз.