616 БПЛА за 12 часов: Атака ВСУ затронула десятки регионов России от Крыма до Татарстана

Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 24 октября перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолётного типа. Массированную атаку отражали в течение 12 часов — с 20:00 пятницы до 08:00 субботы, сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой и Орловской областями.

Кроме того, средства ПВО работали в Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях. Воздушные цели также уничтожали над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

Отдельными районами перехвата стали акватории Азовского и Чёрного морей. Сколько именно беспилотников уничтожили над каждым из перечисленных регионов, в утренней сводке не уточняется.

На Кубани после ночной атаки зафиксировали повреждения жилых домов и пожар на подстанции. По данным регионального оперативного штаба, в Абинске и Ейском районе пострадало остекление нескольких зданий, а в Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся энергообъект в хуторе Белом. Специалисты восстанавливают электроснабжение трёх посёлков. Пострадавших в этих муниципалитетах нет.