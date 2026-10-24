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Регион
Опубликовано 24 октября, 08:48

616 БПЛА за 12 часов: Атака ВСУ затронула десятки регионов России от Крыма до Татарстана

Силы ПВО отразили масштабную атаку и уничтожили 616 дронов над регионами России

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).

Российские средства противовоздушной обороны за ночь на 24 октября перехватили и уничтожили 616 украинских беспилотников самолётного типа. Массированную атаку отражали в течение 12 часов — с 20:00 пятницы до 08:00 субботы, сообщили в Минобороны РФ.

По информации военного ведомства, беспилотники сбивали над Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Кировской, Курской, Липецкой и Орловской областями.

Кроме того, средства ПВО работали в Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской и Ульяновской областях. Воздушные цели также уничтожали над Московским регионом, Крымом, Татарстаном и Краснодарским краем.

Отдельными районами перехвата стали акватории Азовского и Чёрного морей. Сколько именно беспилотников уничтожили над каждым из перечисленных регионов, в утренней сводке не уточняется.

В Ростовской области уничтожили более 80 БПЛА за ночь
В Ростовской области уничтожили более 80 БПЛА за ночь

На Кубани после ночной атаки зафиксировали повреждения жилых домов и пожар на подстанции. По данным регионального оперативного штаба, в Абинске и Ейском районе пострадало остекление нескольких зданий, а в Темрюкском районе из-за падения обломков БПЛА загорелся энергообъект в хуторе Белом. Специалисты восстанавливают электроснабжение трёх посёлков. Пострадавших в этих муниципалитетах нет.

Последствия атак беспилотников, чрезвычайные ситуации и важные события в российских регионах — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Андрей Бражников
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