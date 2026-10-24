На Кубани после атаки БПЛА загорелась подстанция, повреждены жилые дома

В Темрюкском районе Краснодарского края после ночной атаки беспилотников загорелась подстанция. Из-за происшествия специалисты восстанавливают электроснабжение трёх посёлков. Об этом 24 октября сообщил региональный оперативный штаб.

Возгорание произошло в хуторе Белом после падения обломков БПЛА. На месте работают оперативные и специальные службы. О сроках завершения восстановительных работ пока не сообщается.

Последствия атаки также зафиксировали в Абинске. Там фрагменты беспилотников упали во двор частного дома, повредив окна и частично стены здания. В двух соседних домовладениях выбило стёкла.

Кроме того, в Ейском районе повреждения получили два многоквартирных дома. В результате падения беспилотников в зданиях также пострадало остекление.

По данным оперштаба Кубани, во всех трёх муниципалитетах обошлось без пострадавших. На местах продолжают работать экстренные службы, которые устраняют последствия ночной атаки.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на предприятии в Краснодаре после падения обломков беспилотника. Инцидент произошёл 8 октября. Тогда фрагменты БПЛА повредили здание и вызвали возгорание, которое удалось оперативно потушить. Пострадавших не было.