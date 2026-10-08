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Опубликовано 8 октября, 08:33

В Краснодаре обломки БПЛА повредили предприятие и вызвали пожар

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В Краснодаре обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий и повредили здание. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.

После падения фрагментов БПЛА на объекте начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

На Яковлевском ГОК после атаки БПЛА повреждена электроподстанция
На Яковлевском ГОК после атаки БПЛА повреждена электроподстанция

Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотника на промышленную площадку в Динском районе. Инцидент произошёл 24 сентября. Для борьбы с огнём привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС.

Ещё один случай зафиксировали 13 сентября в Славянске-на-Кубани. Тогда фрагменты дрона повредили газопровод, четыре частных дома и поликлинику. На территории промышленного объекта также возникло возгорание.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях, пожарах и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Милена Скрипальщикова
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