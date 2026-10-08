В Краснодаре обломки БПЛА повредили предприятие и вызвали пожар

В Краснодаре обломки беспилотника упали на территорию одного из предприятий и повредили здание. Пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Кубани.

После падения фрагментов БПЛА на объекте начался пожар. Возгорание удалось оперативно ликвидировать. Сейчас на месте происшествия работают оперативные и специальные службы.

Ранее Life.ru сообщал о падении обломков беспилотника на промышленную площадку в Динском районе. Инцидент произошёл 24 сентября. Для борьбы с огнём привлекли 50 специалистов и 15 единиц техники, в том числе сотрудников МЧС.

Ещё один случай зафиксировали 13 сентября в Славянске-на-Кубани. Тогда фрагменты дрона повредили газопровод, четыре частных дома и поликлинику. На территории промышленного объекта также возникло возгорание.