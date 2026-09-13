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Опубликовано 13 сентября, 06:22

Обломки БПЛА повредили газопровод, дома и поликлинику на Кубани

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksii Synelnykov

Обломки беспилотника повредили газопровод, четыре частных дома и поликлинику в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

«На территории одного из предприятий начался пожар, обломками БПЛА повреждён газопровод в частном секторе Славянска-на-Кубани. Также повреждены четыре домовладения и поликлиника», — говорится в сообщении оперштаба.

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Ранее стало известно, что в Самарской области была предпринята атака на промышленные предприятия. Один человек госпитализирован, погибших нет, повреждения получили несколько многоквартирных домов; для эвакуированных жителей открыли пункт временного размещения.

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Дарья Денисова
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