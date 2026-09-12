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Регион
Опубликовано 12 сентября, 14:12

Второй удар по «Авангарду»: БПЛА повредил детский футбольный клуб в Таганроге

Детский футбольный клуб пострадал при атаке украинского БПЛА на Таганрог

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Частный детский футбольный клуб «Авангард», где ежедневно тренируются более 300 детей и подростков, получил повреждения при воздушной атаке на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На территории клуба находятся крытый манеж и футбольное поле. По словам главы региона, спортобъект попадает под удар уже второй раз. После предыдущего инцидента его полностью восстановили за счёт собственника.

В результате падения обломков беспилотников возгорания начались сразу в нескольких местах города. Огонь охватил продуктовый склад и сетевой оптовый супермаркет «Светофор». Повреждения также получили другие здания и коммерческие постройки.

Жертв и пострадавших, по данным Слюсаря, нет. Два пожара уже полностью потушены, на остальных объектах продолжают работать экстренные службы. Власти Ростовской области пообещали помочь владельцам повреждённых помещений.

Слюсарь: Около 90 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью
Слюсарь: Около 90 БПЛА уничтожили за ночь над Ростовской областью

Ночью российские силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников над Таганрогом, 11 районами Ростовской области и Таганрогским заливом. Последствия падения обломков зафиксировали в Таганроге.

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Юрий Лысенко
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