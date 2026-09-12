Второй удар по «Авангарду»: БПЛА повредил детский футбольный клуб в Таганроге

Частный детский футбольный клуб «Авангард», где ежедневно тренируются более 300 детей и подростков, получил повреждения при воздушной атаке на Таганрог. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.

На территории клуба находятся крытый манеж и футбольное поле. По словам главы региона, спортобъект попадает под удар уже второй раз. После предыдущего инцидента его полностью восстановили за счёт собственника.

В результате падения обломков беспилотников возгорания начались сразу в нескольких местах города. Огонь охватил продуктовый склад и сетевой оптовый супермаркет «Светофор». Повреждения также получили другие здания и коммерческие постройки.

Жертв и пострадавших, по данным Слюсаря, нет. Два пожара уже полностью потушены, на остальных объектах продолжают работать экстренные службы. Власти Ростовской области пообещали помочь владельцам повреждённых помещений.

Ночью российские силы ПВО уничтожили более 70 беспилотников над Таганрогом, 11 районами Ростовской области и Таганрогским заливом. Последствия падения обломков зафиксировали в Таганроге.