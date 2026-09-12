ВСУ нацелились на промышленные предприятия Самарской области, повреждены дома

В Самарской области утром была предпринята атака на промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, погибших нет. Один человек был госпитализирован.

«Все эвакуационные действия производились слаженно и организовано. Зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

В регионе развернули оперативный штаб. Сейчас специалисты собирают информацию о последствиях произошедшего и занимаются их ликвидацией. Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на Самарскую область, после которой были повреждены промышленные объекты и жилые дома. Тогда губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о работе оперативного штаба и ликвидации последствий происшествия.