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Опубликовано 12 сентября, 05:49

ВСУ нацелились на промышленные предприятия Самарской области, повреждены дома

Обложка © mil.gov.ua

Обложка © mil.gov.ua

В Самарской области утром была предпринята атака на промышленные предприятия, сообщил губернатор региона Вячеслав Федорищев. По его словам, погибших нет. Один человек был госпитализирован.

«Все эвакуационные действия производились слаженно и организовано. Зафиксированы повреждения нескольких многоквартирных домов. Для жителей открыт пункт временного размещения», — говорится в сообщении.

В регионе развернули оперативный штаб. Сейчас специалисты собирают информацию о последствиях произошедшего и занимаются их ликвидацией. Федорищев призвал жителей сохранять спокойствие и пользоваться только официальными источниками информации.

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Ранее Life.ru рассказывал об атаке беспилотников на Самарскую область, после которой были повреждены промышленные объекты и жилые дома. Тогда губернатор региона Вячеслав Федорищев сообщил о работе оперативного штаба и ликвидации последствий происшествия.

Больше новостей о чрезвычайных ситуациях и происшествиях — в разделе «ЧП» на Life.ru.

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Наталья Афонина
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