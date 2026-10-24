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Опубликовано 24 октября, 07:37

В Ростовской области обесточено свыше 170 домов из-за падения БПЛА на подстанцию

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Обломки сбитых беспилотников повредили трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Из-за этого без света остались 172 частных дома. По словам властей, на месте работает аварийная бригада.

«Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Слюсарь в телеграм-канале.

В Тульской области ПВО сбила два украинских беспилотника
В Тульской области ПВО сбила два украинских беспилотника

Всего за ночь в Ростовской области ликвидировали 80 беспилотников в Ростове-на-Дону, Таганроге и девяти районах. Жертв и пострадавших нет.

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Артур Лапсаков
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