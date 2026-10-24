В Ростовской области обесточено свыше 170 домов из-за падения БПЛА на подстанцию

Обломки сбитых беспилотников повредили трансформаторную подстанцию в хуторе Калинин Мясниковского района Ростовской области. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Из-за этого без света остались 172 частных дома. По словам властей, на месте работает аварийная бригада.

«Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения», — написал Слюсарь в телеграм-канале.