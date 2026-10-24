В Тульской области ПВО сбила два украинских беспилотника

Ночь в Тульской области выдалась тревожной, но обошлось без последствий: подразделения ПВО Минобороны России уничтожили два украинских беспилотника. Губернатор Дмитрий Миляев сообщил, что атака произошла в период беспилотной опасности, однако, по предварительным данным, ни здания, ни инфраструктура не пострадали, а среди жителей нет пострадавших.

«Прошедшей ночью, в период беспилотной опасности, подразделениями ПВО Минобороны России уничтожены 2 украинских беспилотника. Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано», — говорится в сообщении Миляева.

К настоящему моменту угрозу атаки БПЛА в регионе сняли.

А вот в Орле последствия атаки оказались куда ощутимее: после удара ВСУ по заводу в Советском районе мэр Юрий Парахин сообщил, что повреждено остекление нескольких многоквартирных домов и пострадали припаркованные автомобили. Власти уже оценивают ущерб, на месте работают оперативные службы, а администрация города готовится к поквартирному обходу, чтобы зафиксировать все повреждения.