За день системы ПВО сбили над регионами РФ 87 украинских БПЛА

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 87 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым и Пермского края», — говорится в сообщении.