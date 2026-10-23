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Опубликовано 23 октября, 21:12

За день системы ПВО сбили над регионами РФ 87 украинских БПЛА

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

За минувший день системы ПВО сбили над регионами России 87 украинских БПЛА. Об этом сообщило Минобороны.

«Перехвачены и уничтожены <...> над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской областей, Московского региона, Республики Крым и Пермского края», — говорится в сообщении.

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Также в течение дня ВСУ не раз пытались атаковать Москву. В последний раз мэр столицы Сергей Собянин сообщал об уничтожении четырёх БПЛА. На места падения обломков выдвинулись экстренные службы.

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Матвей Константинов
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