Румыния требует средства ПВО от НАТО после атаки на сухогруз в Чёрном море

Румыния обратилась к союзникам по НАТО за дополнительными средствами противовоздушной обороны на фоне атак беспилотников на торговые суда в Чёрном море. Очередной инцидент у побережья Констанцы привёл к гибели моряка, ещё трое пропали без вести. Об этом сообщила администрация президента страны Никушора Дана.

Бухарест рассчитывает получить дополнительные системы ПВО и радиолокационного наблюдения для защиты прибрежной территории и морских маршрутов. По словам главы государства, партнёры уже откликнулись на просьбу о помощи.

«Мы запросили временные оборонные мощности в рамках НАТО и уже получили поддержку от союзников», — заявил Дан.

При этом президент подчеркнул, что Румыния придерживается оборонительной позиции и не собирается вступать в прямое военное противостояние.

Поводом для усиления мер безопасности стала серия происшествий в черноморской акватории. Утром 23 октября в 13 морских милях от Констанцы загорелось и начало тонуть грузовое судно Khoryv под флагом Коморских Островов. Предполагается, что причиной стало попадание беспилотника.

На борту находились 13 человек — десять украинцев и трое азербайджанцев. Спасатели обнаружили девятерых выживших и тело одного погибшего. Поиски остальных моряков продолжаются. Непогода и плохая видимость не позволили задействовать вертолёт. Власти Румынии пока не установили официально, кому принадлежал предположительно атаковавший сухогруз БПЛА.