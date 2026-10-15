Пожар охватил танкер у берегов Румынии: Семеро моряков пропали без вести
Семь моряков пропали после пожара на танкере Wine Trader в Чёрном море
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Семь членов экипажа пропали без вести после пожара на танкере Wine Trader в Чёрном море неподалёку от побережья Румынии. Ещё пятерых удалось спасти, сообщили румынские власти.
Сигнал бедствия поступил утром 15 октября. Судно под флагом Сан-Марино находилось примерно в 13 морских милях к юго-востоку от румынского порта Сулина, когда на борту вспыхнул пожар.
К месту ЧП направили поисково-спасательные суда и вертолёты. Операцию осложняют сильные волны, из-за которых спасатели не всегда могут безопасно приблизиться к танкеру.
Всего на борту Wine Trader находились 12 человек. Первоначально Румынская морская администрация сообщала о четырёх спасённых и восьми пропавших, однако позднее ещё одного члена экипажа удалось обнаружить живым.
Это уже второй пожар на судне возле Сулины за короткое время. Накануне загорелся танкер Yara J под флагом Коморских Островов. Экипаж самостоятельно справился с огнём, никто не пострадал.
Ранее Life.ru писал о пожаре на танкере Yara J у берегов Румынии. Инцидент произошёл вечером 14 октября также неподалёку от Сулины: судно под флагом Коморских Островов находилось примерно в 8–10 морских милях от побережья. По предварительным данным морского портала Maritime.bg, на борту прогремел взрыв, после чего начался пожар. На танкере находились 17 моряков из Сирии, Индии и Ирана, никто из них не пострадал. Экипаж самостоятельно потушил огонь, после чего судно направилось в порт Констанца.
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