У берегов Румынии загорелся танкер Yara после атаки дронов

Танкер Yara загорелся в территориальных водах Румынии после предполагаемого удара беспилотников. Об этом сообщает болгарский морской портал maritime.bg.

Инцидент произошёл в Чёрном море неподалёку от города Сулина, расположенного возле дельты Дуная. Судно под флагом Коморских островов находилось примерно в 8–10 морских милях от побережья. По предварительным сведениям, на его борту прогремел взрыв, после которого начался пожар.

Позднее издание уточнило, что на танкере находились 17 моряков из Сирии, Индии и Ирана. Никто из них не пострадал. Экипажу удалось самостоятельно справиться с огнём, после чего судно направилось своим ходом в порт Констанца.

Береговая охрана Румынии подтвердила факт возгорания торгового судна. Как передаёт Euronews Romania, в момент происшествия оно стояло на якоре без груза. Моряки уведомили спасательный координационный центр о случившемся, однако в посторонней помощи не нуждались.

При этом румынские власти пока не подтвердили, что причиной пожара стала атака беспилотников. Береговая охрана также не назвала судно, на котором произошло ЧП. Информация об ударе по Yara поступила из сообщений СМИ.

Ранее Life.ru сообщал о пожаре на сухогрузе Royad Mammadov в Чёрном море неподалёку от Румынии. Судно под флагом Сент-Китс и Невиса следовало из Измаила Одесской области. По данным Морской администрации Румынии, 13 членов экипажа пропали без вести, а капитан получил ранения. Инцидент произошёл за пределами румынских территориальных вод, после чего в районе происшествия началась поисково-спасательная операция. Причина возгорания оставалась неизвестной.